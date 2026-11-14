उमरिया में कोल जनजाति के पांच हितग्राहियाें को मत्स्य पालन के लिए मिलेगी 20-20 हजार रुपये की सहायता

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। कोल जनजाति के हितग्राहियाें को मत्स्य पालन गतिविधियाें से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिभर्र बनाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026.27 में कोल जनजाति विकास अभिकरण योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 5 पात्र हितग्राहियाें को आर्थिक सहायता योजना के तहत जिले के 5 पात्र हितग्राहियाें को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। चयनित पात्र हितग्राहियाें को नाव क्रय करने के लिए 10 हजार तथा मछली पकड़ने का जाल खरीदने के लिए 10 हजार, इस प्रकार कुल 20 हजार का अनुदान दिया जाएगा।

तालाब का पट्टा जरूरी सहायक संचालक मत्स्योद्योग से प्राप्त जानकरी अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का कोल जनजाति का होना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक के पास तालाब अथवा जलाशय का 10 वर्षीय मत्स्य पालन पट्टा होना चाहिए। पूर्व में इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हितग्राही पात्र नहीं हाेंगे।