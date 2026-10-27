उमरिया की बैगा कला भरेगी ग्रीस में रंग, सात समंदर पार पहुंचेगी जनजातीय विरासत

संजय कुमार शर्मा, नईदुनिया, उमरिया। जिले के छोटे से गांव लोढ़ा में आकार लेने वाली बैगा जनजाति की पारंपरिक चित्रकला अब सात समंदर पार ग्रीस में अपनी पहचान बनाने की तैयारी में है। महिला चित्रकारों ने बैगा चित्रकला को करीब से देखा जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से जुड़ी इस विशिष्ट लोककला को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने की पहल शुरू हो गई है। ग्रीस की राजधानी एथेंस से उमरिया पहुंचीं दो महिला चित्रकारों ने बैगा चित्रकला को करीब से देखा और इसकी विशेषताओं को समझा।

चित्रकारों में हारा पापड़ोपोलो और मारिया ग्रेगोरियो शामिल इस बारे में जानकारी देते हुए जनगण तस्वीरखान के संचालक निमिष स्वामी ने बताया कि लोढ़ा आने वाली विदेशी चित्रकारों में हारा पापड़ोपोलो और मारिया ग्रेगोरियो शामिल हैं। दोनों ही चियरकारों के द्वारा अब ग्रीस में बैगा चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। इस पहल से जिले की जनजातीय विरासत को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

दिल्ली की प्रदर्शनी में देखा बैगा आर्ट दरअसल, दिल्ली की ओजस आर्ट गैलरी में बैगा चित्रकार झूलन बाई बैगा के चित्रों की प्रदर्शनी लगी हुई है। इस प्रदर्शनी को देखने पहुंचीं ग्रीस की दो महिला कलाकार बैगा चित्रकला की शैली और उसकी सांस्कृतिक विशिष्टता से काफी प्रभावित हुईं। अभिव्यक्ति ने ध्यान आकर्षित किया चित्रों के माध्यम से जनजातीय जीवन और परंपराओं की अभिव्यक्ति ने उनका ध्यान आकर्षित किया। जब उन्हें पता चला कि उमरिया जिले का लोढ़ा गांव बैगा चित्रकला का प्रमुख केंद्र है, तो उन्होंने यहां पहुंचकर इस कला को प्रत्यक्ष रूप से देखने का निर्णय लिया।