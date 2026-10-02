उमरिया का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने किया ओलिंपियन नीरज चोपड़ा और गगन नारंग को आकर्षित

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शनिवार, 3 अक्टूबर को खेल जगत की दो प्रमुख हस्तियों का आगमन होगा। ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और ओलिंपिक कांस्य पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग बांधवगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीवों को करीब से देखने पहुंचेंगे।

प्रबंधन ने आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन की ओर से 2 अक्टूबर को जारी प्रेस नोट के अनुसार, दोनों खिलाड़ी 3 अक्टूबर को रिजर्व के भ्रमण पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रबंधन ने आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। वन्यजीव और बाघ संरक्षण पर होगा संवाद भ्रमण के दौरान नीरज चोपड़ा और गगन नारंग वन अधिकारियों तथा मैदानी स्तर पर कार्यरत वनकर्मियों से संवाद करेंगे। इस दौरान बाघ संरक्षण, वन्यजीवों की सुरक्षा और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में चर्चा होगी।