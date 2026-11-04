उमरिया के उरदना गांव की बस्ती में घुसे भालू, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। मानपुर क्षेत्र से सटे ग्राम उरदना में मंगलवार देर रात दो से तीन भालुओं के बस्ती में दाखिल होने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। जंगल से निकलकर भालुओं के अचानक आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचने से लोग सहम गए।

तीन भालू एक साथ गांव के भीतर घूमते नजर आए बताया जा रहा है कि एक-दो नहीं, बल्कि दो से तीन भालू एक साथ गांव के भीतर घूमते नजर आए। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बस्ती के आसपास भालुओं की मौजूदगी की बात सामने आ रही है।