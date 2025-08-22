उमरिया के नौरोजाबाद में घर के बाहर खड़ी कार में बदमाशों ने पेट्रोल डालकर लगाई आग

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 में बाहर खड़ी कर में पेट्रोल डालकर आग लगा देने की घटना सामने आई है इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक जिस कार में आग लगाई गई है वह नितिन सिंह बघेल की है।

नितिन सिंह बघेल ने इस संबंध में पुलिस को दी सूचना में बताया है कि रात को उसने अपनी कर घर के बाहर खड़ी की थी और इसी दौरान किसी ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। यह घटना रात 2:00 बजे के बाद किसी समय हुई है।

सात बजे से खड़ी की थी कार नितिन सिंह बघेल ने पुलिस को बताया कि वह शाम को 7 बजे अपनी गाड़ी लेकर आया था और उसे बाहर खड़ी कर दिया था। रात को 2 के आसपास अज्ञात तत्वों ने कर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे कार पूरी तरह से जल गई। आग ने कार को इस तरह से घेर लिया था कि ऊंची-ऊंची लपट उठ रही थी। जब लोगों ने कर को जलता हुआ देखा तब इसकी जानकारी नितिन सिंह बघेल को दी। इसके बाद कार को आग को बुझाने का भी प्रयास किया गया लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि उसे बुझाया नहीं जा सका। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।