उमरिया के नौरोजाबाद में घर के बाहर खड़ी कार में बदमाशों ने पेट्रोल डालकर लगाई आग

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 में बाहर खड़ी कर में पेट्रोल डालकर आग लगा देने की घटना सामने आई है इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक जिस कार में आग लगाई गई है वह नितिन सिंह बघेल की है।
नितिन सिंह बघेल ने इस संबंध में पुलिस को दी सूचना में बताया है कि रात को उसने अपनी कर घर के बाहर खड़ी की थी और इसी दौरान किसी ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। यह घटना रात 2:00 बजे के बाद किसी समय हुई है।
नितिन सिंह बघेल ने पुलिस को बताया कि वह शाम को 7 बजे अपनी गाड़ी लेकर आया था और उसे बाहर खड़ी कर दिया था। रात को 2 के आसपास अज्ञात तत्वों ने कर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे कार पूरी तरह से जल गई। आग ने कार को इस तरह से घेर लिया था कि ऊंची-ऊंची लपट उठ रही थी।
जब लोगों ने कर को जलता हुआ देखा तब इसकी जानकारी नितिन सिंह बघेल को दी। इसके बाद कार को आग को बुझाने का भी प्रयास किया गया लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि उसे बुझाया नहीं जा सका। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।
उमरिया जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार खत्री ने बताया कि मदिरा के अवैध निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं अवैध विक्रय पर नियंत्रण हेतु वृत्त उमरिया के विविध स्थानों पर कार्यवाही की गई जिसमे ग्राम बरबसपुर, घघड़ार, बडेरी में कुल 8 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। जिसमे 4.32 बल्क लीटर देशी मदिरा प्लेन, 14 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 30 कि.ग्रा. महुआ लाहन जप्त की गई। इसी तरह ग्राम सेहरा, रथेली में कुल 7 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए जिसमे 6.3 बल्क लीटर देशी मदिरा प्लेन, 12 लीटर हाथ भट्टी शराब, 90 कि.ग्रा. महुआ लाहन जप्त की गई।
इसी प्रकार वृत्त पाली के ग्राम सेहरा, बिंझला, शाहपुर एवं सूखा कुल 6 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। जिसमें 1.8 बल्क लीटर देशी मदिरा प्लेन, 14 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 45 कि.ग्रा. महुआ लाहन आरोपियों से जप्त की गई मदिरा के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा के तहत् कुल 21 न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुश्री मोना दुबे, आबकारी उपनिरीक्षक दिनकर सिंह तिवारी एवं राजपति प्रजापति, कुमारी अंजली गौतम, नगर सैनिक राजेन्द्र राय, राजेश शुक्ला का विशेष योगदान रहा।
