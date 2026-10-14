मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उमरिया के गुरवाही में की घोषणा, हाथियों के हमले में मौत पर भी मिलेगा 25 लाख रुपये मुआवजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उमरिया जिले के गुरवाही में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वन्यजीवों के हमले से होने वाली जनहानि पर महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब हाथियों के हमले में किसी व्यक्ति की मौत होने पर भी पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

सुरक्षा और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री की इस घोषणा को हाथी प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों की सुरक्षा और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सौ साल से हाथी मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में हाथियों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है। लगभग सौ साल पहले भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हाथी पाए जाते थे। समय के साथ वन्यजीवों की गतिविधियों और उनके विचरण क्षेत्रों में बदलाव आया है।