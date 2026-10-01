उमरिया रेलवे स्टेशन के बाहर छात्रों और टैक्सी ड्राइवरों में मारपीट, कई को आई चोटें

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। स्थानीय रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी ड्राइवरों और कॉलेज के छात्रों के बीच विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यात्रियों को बैठाने की होड़ में शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते झड़प में बदल गया। इस दौरान टैक्सी ड्राइवरों के समूह ने छात्रों के साथ मारपीट की, जिससे कई छात्रों को हल्की चोटें आईं। घटना के बाद छात्र डरे-सहमे रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंचे और वहां तैनात महिला रेलकर्मी को मामले की जानकारी दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शहडोल से कुछ छात्र उमरिया में कॉलेज आने-जाने के लिए रेलवे स्टेशन का उपयोग करते हैं। स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में टैक्सियां खड़ी रहती हैं। बताया जाता है कि यात्रियों की आवाजाही के दौरान एक छात्र का धक्का कथित तौर पर एक टैक्सी ड्राइवर को लग गया। इस बात को लेकर ड्राइवर नाराज हो गया और छात्र के साथ गाली-गलौज करने लगा।