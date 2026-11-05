बांधवगढ़ को साधे बिना पार नहीं पाएगी कांग्रेस, यहीं से मिलती रही है सबसे बड़ी हार

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। जिले में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और चुनावी कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है। उमरिया जिले के दो ब्लॉकों में अध्यक्षों को बदलकर नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस बदलाव के पीछे संगठन में कसावट लाने के साथ उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की रणनीति मानी जा रही है, जहां कांग्रेस को लगातार चुनावी हार का सामना करना पड़ता रहा है। इनमें बांधवगढ़ क्षेत्र पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।

दोनों स्थानों पर नेतृत्व परिवर्तन प्रदेश नेतृत्व ने संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा और पूर्व कार्यप्रदर्शन के आधार पर बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नौरोजाबाद ब्लॉक में छत्रपाल सिंह तथा मानपुर विधानसभा क्षेत्र के बांधवगढ़ (ताला) ब्लॉक में मुन्नालाल बैगा को नया ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले बांधवगढ़ ब्लॉक की जिम्मेदारी गंगा बाई और नौरोजाबाद ब्लॉक की जिम्मेदारी रमेश सिंह के पास थी। दोनों स्थानों पर नेतृत्व परिवर्तन कर प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को नई दिशा देने का प्रयास किया है। बांधवगढ़ में सबसे बड़ी चुनौती उमरिया जिले में कांग्रेस के पांच प्रमुख संगठनात्मक ब्लॉक उमरिया, पाली, मानपुर, बांधवगढ़ और करकेली हैं। इनके अलावा कुछ उप ब्लॉक भी बनाए गए हैं। इनमें बांधवगढ़ क्षेत्र कांग्रेस के लिए राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत मानपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांव आते हैं।