मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पूर्व IAS के बेटे पर एक्शन, प्रतिबंधित क्षेत्र में जिप्सी ले जाने पर मिला नोटिस

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। सोमवार को एक जिप्सी निर्धारित पर्यटन मार्ग से हटकर प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गई।

By SanjayKumar SharmaEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Tue, 10 Nov 2026 11:33:22 PM (IST)Updated Date: Tue, 10 Nov 2026 11:50:06 PM (IST)
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पूर्व IAS के बेटे पर एक्शन, प्रतिबंधित क्षेत्र में जिप्सी ले जाने पर मिला नोटिस
रिटायर्ड आईएएस के बेटे ने तोड़े बांधवगढ़ में सफारी के नियम

HighLights

  1. रिटायर्ड आईएएस के बेटे ने तोड़े सफारी के नियम
  2. फील्ड डायरेक्टर ने मांगा जवाब
  3. चालक सुयश केसरी और गाइड निखिल सिंह को नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। सोमवार को एक जिप्सी निर्धारित पर्यटन मार्ग से हटकर प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गई। पार्क प्रबंधन ने मंगलवार को वाहन चालक सुयश केसरी और गाइड निखिल सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है।

रिटायर्ड आइएएस अधिकारी अजीत केसरी के बेटे हैं सुयश केसरी

बताया गया कि सुयश केसरी रिटायर्ड आइएएस अधिकारी अजीत केसरी के पुत्र हैं। सुयश और निखिल सोमवार को पर्यटकों को लेकर पनपथा बफर जोन में सफारी के लिए गए थे। इसी दौरान ताला के सहायक संचालक गश्त पर पहुंचे। उन्होंने जिप्सी क्रमांक एमपी 04 जेड एक्स 8243 (आर-91) को तय पर्यटन मार्ग से हटकर प्रतिबंधित क्षेत्र में पाया।


यह भी पढ़ें- उमरिया के लखनोटी में मछली तालाब के पास घूम रही थी बाघिन और तीन शावक, निस्तार करने गए ग्रामीण भागे

24 घंटे में देना होगा जवाब

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक डा. अनुपम सहाय ने कहा कि दोनों को 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा। तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सुयश केसरी ने बांधवगढ़ में वाहन चालक के रूप में अपना पंजीयन करा रखा है। इस कारण उन्हें जंगल के भीतर जाने के अवसर मिलते हैं।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।