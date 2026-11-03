एक्सप्रेस ट्रेन को रोककर मालगाड़ी को निकाला, उमरिया में बंधवाबारा स्टेशन पर बनी भगदड़ जैसी स्थिति

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। यात्री ट्रेनों को रोककर मालगाड़ियों को प्राथमिकता देने की रेलवे की कार्यप्रणाली अब यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनती नजर आ रही है। मंगलवार शाम बंधवाबारा रेलवे स्टेशन पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां ट्रेनों के संचालन को लेकर यात्रियों में असमंजस की स्थिति बन गई। इस दौरान प्लेटफार्म नंबर दो से प्लेटफार्म नंबर एक के बीच भगदड़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।

असमंजस से बनी खतरनाक स्थिति मंगलवार शाम मदनमहल-अंबिकापुर एक्सप्रेस को बंधवाबारा स्टेशन पर रोककर मालगाड़ी को आगे निकाला गया। इसके बाद यात्रियों को उम्मीद थी कि पीछे से आ रही चंदिया-चिरमिरी पैसेंजर ट्रेन को पहले रवाना किया जाएगा। क्योंकि इस स्टेशन पर पहले भी ऐसा किया जा चुका है।