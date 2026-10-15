उमरिया जिला अस्पताल में लगी आग, धुएं का गुबार देख मरीजों और परिजनों में मचा हड़कंप, दमकल विभाग ने मोर्चा संभाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। जिला अस्पताल में अज्ञात कारणों से आग लगने की घटना सामने आई है। आग अस्पताल के पूरे भवन में नहीं फैली, बल्कि एक हिस्से तक सीमित रहने की जानकारी है।

अफरा-तफरी की स्थिति बन गई

घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। धुआं उठता देखकर बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिजन अस्पताल से बाहर निकलकर प्रांगण में आ गए।

दमकल वाहन मौके पर पहुंचा

घटना की जानकारी मिलते ही दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। फिलहाल आग लगने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ था

अपुष्ट सूत्रों के अनुसार अस्पताल परिसर में स्थित ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके बाद आग भड़कने की आशंका जताई जा रही है।

अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे

घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। आग लगने की वास्तविक वजह और नुकसान का आकलन जांच के बाद ही सामने आएगा।

सिविल सर्जन बोले- सभी मरीज सुरक्षित

जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. केसी सोनी ने बताया कि आग की घटना विद्युत उपकरण तक ही सीमित रही। आग अस्पताल के अंदर और किसी भी वार्ड तक नहीं पहुंची। ट्रांसफार्मर का पैनल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन अस्पताल में भर्ती सभी मरीज पूरी तरह सुरक्षित हैं।