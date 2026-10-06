उमरिया के कोयलारी शासकीय विद्यालय में एलबेंडाजोल की गोली खाने के बाद तबीयत बिगड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। जिला मुख्यालय से सटे ग्राम कोयलारी स्थित शासकीय विद्यालय में एलबेंडाजोल की टैबलेट खाने के बाद कई छात्रों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। छात्रों ने चक्कर, उल्टी और मितली की शिकायत की, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी।

बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर एंबुलेंस की मदद से प्रभावित छात्र-छात्राओं को जिला चिकित्सालय उमरिया लाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद अस्पताल में बच्चों के परिजनों की भीड़ जुट गई। चिकित्सकों द्वारा बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जा रही है।