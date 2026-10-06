उमरिया के कोयलारी शासकीय विद्यालय में एलबेंडाजोल की गोली खाने के बाद तबीयत बिगड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। जिला मुख्यालय से सटे ग्राम कोयलारी स्थित शासकीय विद्यालय में एलबेंडाजोल की टैबलेट खाने के बाद कई छात्रों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। छात्रों ने चक्कर, उल्टी और मितली की शिकायत की, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी।
एंबुलेंस की मदद से प्रभावित छात्र-छात्राओं को जिला चिकित्सालय उमरिया लाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद अस्पताल में बच्चों के परिजनों की भीड़ जुट गई। चिकित्सकों द्वारा बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
बताया गया कि एलबेंडाजोल की गोली खाने के बाद कुछ बच्चों को चक्कर, उल्टी और मितली जैसी शिकायतें हुईं। हालांकि, छात्रों की तबीयत बिगड़ने की वास्तविक वजह जांच और चिकित्सकीय आकलन के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
उन्होंने बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिकित्सकों से जानकारी ली। फिलहाल सभी प्रभावित बच्चों का उपचार जारी है और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में उनकी स्थिति का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा मामले की जानकारी जुटाई जा रही है।
ग्राम कोयलारी स्थित शासकीय विद्यालय में एलबेंडाजोल की गोली खाने के बाद आठ बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों ने चक्कर, मितली और उल्टी की शिकायत की, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने 108 एंबुलेंस की मदद से उन्हें जिला चिकित्सालय उमरिया पहुंचाया।
बीमार बच्चों में ओम वंशकार, दीपिका, शिवम यादव, सोनिया बैगा, राधिका बैगा, शशांक यादव, आशीष यादव और सेम लाल यादव शामिल हैं। अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में सभी का उपचार जारी है। घटना के बाद परिजन भी अस्पताल पहुंचे।
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