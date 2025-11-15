पति की मौत, पत्नी को भी किया मृत घोषित, अब नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। जिले के जनपद पंचायत पाली की ग्राम पंचायत गोयरा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पति की मौत के बाद एक जीवित महिला को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया, जिससे उसका पूरा जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मामला नीता बाई, पत्नी स्वर्गीय सतेंद्र सिंह का है, जो अपने दो साल के बच्चे को गोद में लिए रोज पंचायत और जनपद कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं ताकि उनका नाम दोबारा परिवार की सूची में जुड़ सके। इस मामले का सबसे अहम पहलू यह है कि इतने गंभीर मामले में सीईओ जनपद पंचायत ध्यान नहीं दे रहे हैं और शिकायत पर कार्रवाई के लिए अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। सीईओ पीड़ित महिला को सिर्फ चक्कर कटवा रहे हैं।

ऐसे कटा नाम जानकारी के अनुसार, सतेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद पंचायत ने समग्र पोर्टल से उनका नाम हटाया, लेकिन उसी प्रक्रिया में गलती से उनकी पत्नी नीता बाई का नाम भी मृतकों की सूची में चढ़ा दिया गया। समग्र आईडी 180949097 के अंतर्गत नीता बाई जीवित हैं और अपने घर में बच्चे के साथ रह रही हैं, फिर भी सरकारी व्यवस्था उन्हें मृत बताती है। इस तरह की लापरवाही के लिए तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन सीईओ जनपद पंचायत इस मामले को बिल्कुल साधारण मामला बताते हैं। इतना ही नहीं इस तरह के मामले के लिए सीईओ पाली पीड़ित को ही दोषी मानते हैं।