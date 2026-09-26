नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। शनिवार को भावुक कर देने वाला ऐसा ही एक पल उस वक्त सामने आया,जब अस्पताल ले जाते समय 108 एंबुलेंस के भीतर ही जुड़वा बच्चों की किलकारी गूंज उठी। प्रसव पीड़ा होने पर 108 एंबुलेंस को सूचना दी एंबुलेंस में अचानक प्रसव की स्थिति बनने के बावजूद स्टाफ ने धैर्य और सूझबूझ से प्रसव कराया और जच्चा-बच्चा सुरक्षित रहे। ग्राम पिपरहा निवासी सीमा बैगा पत्नी रामनाथ बैगा को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने 108 एंबुलेंस को सूचना दी।

रास्ते में ही सीमा को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई सूचना मिलते ही ईएमटी विजय यादव और पायलट हिफाजत खान एंबुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे और प्रसूता को अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही सीमा को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और एंबुलेंस में ही जुड़वा बच्चों का जन्म हो गया।