नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। शनिवार को भावुक कर देने वाला ऐसा ही एक पल उस वक्त सामने आया,जब अस्पताल ले जाते समय 108 एंबुलेंस के भीतर ही जुड़वा बच्चों की किलकारी गूंज उठी।
एंबुलेंस में अचानक प्रसव की स्थिति बनने के बावजूद स्टाफ ने धैर्य और सूझबूझ से प्रसव कराया और जच्चा-बच्चा सुरक्षित रहे। ग्राम पिपरहा निवासी सीमा बैगा पत्नी रामनाथ बैगा को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने 108 एंबुलेंस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही ईएमटी विजय यादव और पायलट हिफाजत खान एंबुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे और प्रसूता को अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही सीमा को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और एंबुलेंस में ही जुड़वा बच्चों का जन्म हो गया।
अचानक सामने आई इस परिस्थिति में एंबुलेंस स्टाफ ने बिना घबराए आवश्यक प्राथमिक देखभाल उपलब्ध कराई।प्रसव के बाद जच्चा और दोनों नवजात सुरक्षित पाए गए। इसके बाद तीनों को जिला चिकित्सालय पहुंचाकर भर्ती कराया गया,जहां चिकित्सकों की निगरानी में आवश्यक उपचार किया जा रहा है।
इस मानवीय और जिम्मेदारी भरे कार्य पर सीएमएचओ डॉ.वी.एस.चंदेल और जिला प्रबंधक 108 सत्येंद्र कुमार वर्मा ने ईएमटी विजय यादव एवं पायलट हिफाजत खान की सराहना की।
उन्होंने कहा कि आपात परिस्थितियों में 108 एंबुलेंस कर्मियों की तत्परता कई बार मरीजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है।इस घटना ने भी दिखाया कि मुश्किल घड़ी में समय पर मिली मदद कितनी अनमोल होती है।
यह भी पढ़ें- संविदा कर्मियों को 50% आरक्षण का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी