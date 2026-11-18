नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अंतर्गत ग्राम कठार में मंगलवार शाम तेंदुए ने सात ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हमले में कठार के पांच बैगा समाज के लोगों सहित एक पटेल और एक केवट समुदाय का व्यक्ति घायल हुआ है।

घायलों में छह से सात साल की एक बच्ची भी शामिल है। बताया जा रहा है कि तेंदुए ने बच्ची के चेहरे को बुरी तरह नोच लिया है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। हालांकि, घायलों की वर्तमान स्थिति और उन्हें कहां उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।