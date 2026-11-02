उमरिया के अमहाईधार में शिकार को लेकर भिड़ंत में तेंदुए की मौत, पास में ही गाय का भी शव पड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। घुनघुटी वन परिक्षेत्र अंतर्गत कांचोदर बीट के अमहाईधार में एक तेंदुए का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया।
हैरानी की बात यह है कि घटनास्थल के नजदीक गाय का शव भी पड़ा मिला है। एक ही स्थान पर दो वन्यजीवों और मवेशी की मौत से मामला संदिग्ध नजर आ रहा है।
प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि गाय के शिकार को लेकर तेंदुए और बाघ के बीच संघर्ष हुआ होगा,जिसमें तेंदुए की जान चली गई,तेंदुआ करीब 07 से 10 वर्ष का बताया जा रहा है।
घटनास्थल के करीब टाइगर के पदमार्ग भी मिलने की खबर है,हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और अमला मौके पर पहुंचा तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।
तेंदुए का शव कांचोदर बीट के आरएफ-233 क्षेत्र में मिला है।वन अधिकारी मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों और अन्य परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं।
फिलहाल वन विभाग द्वारा जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर तेंदुए के शव के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है।अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे स्पष्ट हो सकेगा कि तेंदुए की मौत बाघ से संघर्ष के कारण हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह है।
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