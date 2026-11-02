उमरिया के अमहाईधार में शिकार को लेकर भिड़ंत में तेंदुए की मौत, पास में ही गाय का भी शव पड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। घुनघुटी वन परिक्षेत्र अंतर्गत कांचोदर बीट के अमहाईधार में एक तेंदुए का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया।

घटनास्थल के नजदीक गाय का शव भी पड़ा मिला

हैरानी की बात यह है कि घटनास्थल के नजदीक गाय का शव भी पड़ा मिला है। एक ही स्थान पर दो वन्यजीवों और मवेशी की मौत से मामला संदिग्ध नजर आ रहा है।

तेंदुआ करीब 07 से 10 वर्ष का बताया जा रहा है

प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि गाय के शिकार को लेकर तेंदुए और बाघ के बीच संघर्ष हुआ होगा,जिसमें तेंदुए की जान चली गई,तेंदुआ करीब 07 से 10 वर्ष का बताया जा रहा है।

घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई शुरू

घटनास्थल के करीब टाइगर के पदमार्ग भी मिलने की खबर है,हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और अमला मौके पर पहुंचा तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।