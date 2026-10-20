बांधवगढ़ से कान्हा, पेंच, पन्ना और सतपुड़ा तक वन्यजीव बचाव केंद्रों की तैयारी, सिर्फ रेस्क्यू सेंटर होगा

संजय कुमार शर्मा, नईदुनिया, उमरिया। मध्य प्रदेश में वन्यजीवों के बचाव और देखरेख के लिए अब केवल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ही नहीं, बल्कि पांच टाइगर रिजर्व में रेस्क्यू सेंटर बनाने की योजना है। इस योजना में बांधवगढ़ के साथ कान्हा, पेंच, पन्ना और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व शामिल हैं।

सभी टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में कई जमीनें चिन्हित इन केंद्रों के डिजाइन को लेकर विशेषज्ञ योजना बना रहे हैं, वहीं सभी टाइगर रिजर्व में संभावित स्थलों के लिए जमीनें चिह्नित की जा चुकी हैं। अगला चरण विशेषज्ञों की टीम द्वारा इन जमीनों का निरीक्षण करना है। उपयुक्त जमीन को अंतिम रूप दिया जाएगा निरीक्षण के बाद उपयुक्त जमीन को अंतिम रूप दिया जाएगा और संबंधित प्रस्ताव नेशनल जू अथाॅरिटी को भेजा जाएगा। प्राधिकरण की अनुमति मिलने के बाद ही रेस्क्यू सेंटर का निर्माण शुरू हो सकेगा। चिडि़याघर नहीं, सिर्फ रेस्क्यू सेंटर बांधवगढ़ में रेस्क्यू सेंटर के साथ पहले चिड़ियाघर बनाए जाने की चर्चा भी सामने आई थी, लेकिन प्रस्तावित योजना में चिड़ियाघर का संचालन शामिल नहीं है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डाॅ. अनुपम सहाय ने बताया कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में चिडि़याघर संचालन की कोई योजना नहीं है। संभवत: रेस्क्यू सेंटर के लिए नेशनल जू अथारिटी से स्वीकृति लेने की प्रक्रिया को लेकर चिड़ियाघर निर्माण की संभावना का भ्रम पैदा हुआ था। जरूरी है स्वीकृति