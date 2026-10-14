उमरिया में सीएम के दौरे से पहले युवा कांग्रेस अध्यक्ष के घर पहुंची पुलिस, काले झंडे दिखाने की घोषणा की थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के उमरिया जिले के दौरे से पहले पुलिस प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग सिंह अंबुज के निवास पर मंगलवार सुबह करीब पांच बजे पुलिस पहुंच गई। देखते ही देखते लगभग दो दर्जन पुलिसकर्मियों ने उनके घर को अपने घेरे में ले लिया। पुलिस अधिकारियों के घर के सामने बरामदे में बैठने की भी जानकारी सामने आई है। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
बताया जा रहा है कि जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग सिंह अंबुज ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जिले में आगमन पर उन्हें काले झंडे दिखाने की घोषणा की थी। इसी घोषणा के बाद पुलिस की सक्रियता को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है।
अनुराग सिंह अंबुज के निवास पर इतनी सुबह पुलिस बल पहुंचने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, इस मामले में पुलिस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पुलिस किस उद्देश्य से उनके घर पहुंची और वहां तैनाती के पीछे क्या कारण है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।
वहीं, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग सिंह अंबुज का कहना है कि परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें होम अरेस्ट किया जा सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने की घोषणा की थी। ऐसे में पुलिस की इस कार्रवाई को उनकी प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की योजना से जोड़कर देखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री के दौरे से पहले युवा कांग्रेस अध्यक्ष के घर पुलिस की मौजूदगी ने जिले में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है और युवा कांग्रेस अपने घोषित विरोध प्रदर्शन को लेकर आगे क्या कदम उठाती है।
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