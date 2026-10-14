उमरिया में सीएम के दौरे से पहले युवा कांग्रेस अध्यक्ष के घर पहुंची पुलिस, काले झंडे दिखाने की घोषणा की थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के उमरिया जिले के दौरे से पहले पुलिस प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग सिंह अंबुज के निवास पर मंगलवार सुबह करीब पांच बजे पुलिस पहुंच गई। देखते ही देखते लगभग दो दर्जन पुलिसकर्मियों ने उनके घर को अपने घेरे में ले लिया। पुलिस अधिकारियों के घर के सामने बरामदे में बैठने की भी जानकारी सामने आई है। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

बताया जा रहा है कि जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग सिंह अंबुज ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जिले में आगमन पर उन्हें काले झंडे दिखाने की घोषणा की थी। इसी घोषणा के बाद पुलिस की सक्रियता को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है।