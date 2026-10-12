उमरिया में छोटी महानदी में जिंदगी की जंग हारा राहुल बर्मन, 24 घंटे बाद मिला शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। दोस्तों के साथ नदी किनारे पहुंचा 26 वर्षीय राहुल उर्फ रवि बर्मन शायद यह सोचकर पानी में उतरा होगा कि कुछ देर बाद हंसते-खेलते वापस लौट आएगा, लेकिन छोटी महानदी का गहरा पानी उसकी जिंदगी निगल गया।

रविवार को नदी में डूबे युवक का शव सोमवार सुबह करहिया डैम में मिला। बेटे की सुरक्षित वापसी की उम्मीद में पूरी रात इंतजार करते रहे परिजनों को जैसे ही उसकी मौत की खबर मिली, घर में चीख-पुकार मच गई। इस दर्दनाक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।