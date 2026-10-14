नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता सवाल उठाते हैं कि बहनों के खातों में इतना पैसा क्यों भेजा जाता है। वे कहते हैं कि आदिवासी बहनें इस पैसे से शराब पीती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे बयानों से स्पष्ट है कि कांग्रेस के नेताओं को बहन-बेटियों के सम्मान की चिंता नहीं है।

लाड़ली बहना योजना सम्मेलन में मुख्यमंत्री गुरुवाही पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को उमरिया जिले के गुरुवाही पहुंचे। यहां आयोजित लाड़ली बहना योजना सम्मेलन में उन्होंने प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपये प्रति महिला के मान से कुल 1836 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि अंतरित की।