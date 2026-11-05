उमरिया में जिला न्यायालय के सामने दीवाली के बाजार में दो हाथ ठेलों में लगी आग

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। जिला न्यायालय के सामने लगने वाले बाजार में गुरुवार सुबह करीब 5 बजे अचानक आग लगने से दो हाथ ठेले जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। ठेलों पर रखा सामान भी आग की चपेट में आ गया। घटना में छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। सुबह-सुबह हुई इस घटना से बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया।

सुबह हुई घटना जानकारी के अनुसार, जिला न्यायालय के सामने रोजाना छोटे व्यापारी अपने हाथ ठेलों पर दुकानें लगाकर आजीविका चलाते हैं। रात में दुकान बंद करने के बाद वे अपना सामान ठेलों पर ही रखकर उसे तिरपाल से ढककर बांध देते हैं, ताकि सामान सुरक्षित रहे।