उमरिया के घुनघुटी में खुलने वाली कोयला खदानों पर उमंग सिंघार बोले- यह लड़ाई एमपी के भविष्य की

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर घुनघुटी के जंगलों को बचाने की पैरवी की है।

जंगल पीढ़ियों की विरासत बताया

उन्होंने अपने संदेश में जंगलों के महत्व को केवल पेड़ों के समूह तक सीमित न मानते हुए इसे ग्रामीण और आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति तथा पीढ़ियों की विरासत बताया है।

उमंग सिंघार ने अपनी पोस्ट में उठाया सवाल

उमंग सिंघार ने अपनी पोस्ट में सवाल उठाया कि आखिर विकास के नाम पर जंगलों का विनाश और आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी कब तक होती रहेगी? घुनघुटी का जंगल केवल प्राकृतिक संपदा नहीं, बल्कि यहां रहने वाले ग्रामीणों और आदिवासी समुदायों के जीवन, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है।