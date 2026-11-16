मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

उमरिया के घुनघुटी में खुलने वाली कोयला खदानों पर उमंग सिंघार बोले- यह लड़ाई एमपी के भविष्य की

जिले के घुनघुटी क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला खदानों को लेकर अब राजनीतिक आवाज भी मुखर होने लगी है। जंगलों पर निर्भर लोगों के जीवन और भविष्य को नजरअंदाज कर विकास की योजनाएं बनाना उचित नहीं है।

By SanjayKumar SharmaEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 11:01:20 AM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 11:01:20 AM (IST)
उमरिया के घुनघुटी में खुलने वाली कोयला खदानों पर उमंग सिंघार बोले- यह लड़ाई एमपी के भविष्य की
एक्स पर की गई उमंग सिंघार की पोस्ट। सौजन्‍य सोशल मीडिया

HighLights

  1. जंगलों के विनाश और आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी
  2. एक्स पर पोस्ट कर कहा- जंगल बचेगा, तभी जीवन बचेगा
  3. समाज की पहचान, संस्कृति तथा पीढ़ियों की विरासत

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर घुनघुटी के जंगलों को बचाने की पैरवी की है।

जंगल पीढ़ियों की विरासत बताया

उन्होंने अपने संदेश में जंगलों के महत्व को केवल पेड़ों के समूह तक सीमित न मानते हुए इसे ग्रामीण और आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति तथा पीढ़ियों की विरासत बताया है।

उमंग सिंघार ने अपनी पोस्ट में उठाया सवाल

उमंग सिंघार ने अपनी पोस्ट में सवाल उठाया कि आखिर विकास के नाम पर जंगलों का विनाश और आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी कब तक होती रहेगी? घुनघुटी का जंगल केवल प्राकृतिक संपदा नहीं, बल्कि यहां रहने वाले ग्रामीणों और आदिवासी समुदायों के जीवन, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है।

पूरे प्रदेश की लड़ाई

उन्होंने घुनघुटी के जंगल को लेकर चल रही लड़ाई को केवल उमरिया जिले तक सीमित नहीं माना, बल्कि इसे पूरे मध्यप्रदेश के भविष्य की लड़ाई बताया। उनकी इस पोस्ट के बाद कोयला खदानों के लिए जंगलों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव और आदिवासी अधिकारों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।


राजनीतिक हस्तक्षेप से बहस और तेज होने की संभावना

गौरतलब है कि घुनघुटी क्षेत्र में कोयला खदानों को लेकर स्थानीय स्तर पर भी चिंताएं सामने आती रही हैं। ऐसे में अब इस मुद्दे पर राजनीतिक हस्तक्षेप से बहस और तेज होने की संभावना है। उमंग सिंघार ने अपने संदेश के अंत में स्पष्ट कहा- जंगल बचेगा, तभी जीवन बचेगा।

यह भी पढ़ें- जबलपुर में स्‍कूल के सामने जेसीबी से सफाई के दौरान टूटा स्लैब, गिर सकते हैं बच्‍चे; हादसे की आंशका

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।