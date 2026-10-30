उमरिया में रेलवे लाइन के पास नाली में घुसा ट्रक, दीवार टूटती तो ट्रैक पर गिरता

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। बिरसिंहपुर पाली में रेलवे लाइन के बगल से गुजरने वाली सड़क पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। सड़क से गुजर रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी नाली में उतर गया। गनीमत रही कि ट्रक पलटने से पहले ही रुक गया ट्रक का एक हिस्सा नीचे धंसने से वह काफी तिरछा हो गया। स्थिति ऐसी बन गई कि ट्रक के पलटने का खतरा पैदा हो गया था। गनीमत रही कि ट्रक पलटने से पहले ही रुक गया और एक संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई।

हादसा रोकने के लिए पर्याप्त व्‍यवस्‍था नहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जिस स्थान पर ट्रक नाली में उतरा, उसके ठीक बगल में रेलवे लाइन है। सड़क और रेलवे ट्रैक के बीच बनी दीवार भी ट्रक के संभावित पलटने की स्थिति में उसे रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नजर नहीं आती।