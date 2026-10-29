उमरिया में देर रात हादसा, ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर घोरचत्र नदी के पास पलटा, मौके पर ड्राइवर की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। नौरोजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धनवार और हड़हा के बीच बुधवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक सतीश साहू की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया, जिससे चालक उसकी चपेट में आ गया।

हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही नौरोजाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। अचानक अनियंत्रित हुआ ट्रैक्टर प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतक सतीश साहू ट्रैक्टर लेकर अपने गृह ग्राम बरही लौट रहा था। इसी दौरान धनवार-हड़हा के बीच घोरचत्र नदी पर बनी पुलिया के समीप ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि चालक की जान नहीं बचाई जा सकी। हालांकि, ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलटने के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।