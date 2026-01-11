मेरी खबरें
    उमरिया में शनिवार रात लूट की बड़ी वारदात, हथियारबंद बदमाशों ने दुकानदार से छीना ज्वैलरी से भरा बैग

    उमरिया के अमरपुर क्षेत्र में शनिवार रात नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलरी कारोबारी से लूट की। दुकान बंद कर घर लौटते समय बड़ा तालाब के पास बैग छीना ...और पढ़ें

    By SanjayKumar SharmaEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 12:15:24 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 12:15:24 PM (IST)
    उमरिया में शनिवार रात लूट की बड़ी वारदात, हथियारबंद बदमाशों ने दुकानदार से छीना ज्वैलरी से भरा बैग
    बदमाशों ने लूट की सनसनीखेज वारदात दिया अंजाम। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. अमरपुर में रात को ज्वेलरी कारोबारी से सनसनीखेज लूट।
    2. हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने बड़ा तालाब के पास वारदात की।
    3. दुकान बंद कर घर जाते समय व्यापारी को बनाया निशाना।

    उमरिया, नईदुनिया प्रतिनिधि। इंदवार थाना क्षेत्र की अमरपुर चौकी अंतर्गत बड़ा तालाब के पास शनिवार की रात हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाशों ने लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित पुरुषोत्तम उर्फ जग्गी पिता फूलचंद सोनी उम्र करीब 43 वर्ष निवासी सोनी मोहल्ला अमरपुर है। उनकी सेंट्रल ग्रामीण बैंक के पास ज्वेलरी की दुकान है। लुटेरों ने लूट की इस घटना को शनिवार की रात उस समय अंजाम दिया, जब पीड़ित दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहा था।

    दुकान से कुछ दूरी पर लूट

    खबर है कि कारोबारी शाम के समय दुकान बंद कर सोनी मोहल्ला स्थित अपने घर की ओर जा रहा था। जैसे ही वह बड़ा तालाब के पास पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने उसे घेर लिया। बदमाशों ने हथियारों की मदद से कारोबारी को जान से मारने की धमकी देते हुए ज्वेलरी से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि यह पूरी वारदात पीड़ित की दुकान से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे पूरा परिवार खासा दहशत में है।


    कर रहे थे रैकी

    वारदात की सूचना मिलते ही देर रात ही पुलिस हरकत में आ गई। बदमाशों को गिरफ्त में लेने गहन जांच शुरू कर दी गई। बदमाशों की तलाश में आसपास के इलाकों में पुलिस सघन सर्चिंग अभियान चला रही है, वहीं संभावित आरोपियों तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। इस पूरे वारदात को जिस तरह बदमाशों ने अंजाम दिया है, उससे साफ है कि बदमाश कई दिनों से कारोबारी की रेकी कर रहे थे और तय समय पर वारदात को अंजाम दिए है।

