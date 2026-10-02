नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। पाली जनपद के ग्राम गिठौरी में कोयला खनन करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी बजरंग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों पर कुछ ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। इन्‍हें बनाया गया घटना का प्रत्यक्षदर्शी कंपनी की शिकायत में विजय यादव, शिवम शर्मा, शक्ति प्रताप सिंह, दीपेन्द्र यादव और कमलेश कुमार रैदास के घायल होने का दावा किया गया है। वहीं शशिधर द्विवेदी, श्याम हरदहा, एस.के. गुप्ता, सौरभ मिश्रा और गंगा साहू को घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया गया है।

शिकायत में कर्मचारियों के घायल होने और धमकी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट कमर्शियल ने आरोप लगाया कि साइट पर ग्रामीणों ने टीम का विरोध किया और डंडा, हंसिया, कुल्हाड़ी, गैती तथा पत्थर लेकर मारपीट की। शिकायत में कर्मचारियों के घायल होने और धमकी दिए जाने का भी दावा किया गया है।

इन्हें बनाया आरोपी शिकायत में अरुण सिंह, रामकृष्ण सिंह, राम सिंह, नरेन्द्र सिंह, सोनशाय और विजय के नाम दर्ज हैं। इनके अलावा सुशीला बाई, सुषमा बाई, छोटी बाई, मुन्नी बाई, रामप्यारी बाई, सुमन बाई, नारायण की पत्नी, ज्योति बाई, चन्दा बाई, जानकी बाई, अरुण सिंह की पत्नी, पंचू सिंह की पत्नी और विजय की पत्नी सहित गांव की अन्य महिलाओं का उल्लेख किया गया है। शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज पुलिस ने कंपनी की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(3), 296(b), 115(2) और 351(3) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। थाना प्रभारी गोविंद सिंह धुर्वे के अनुसार, कंपनी की शिकायत प्राप्त हुई है और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।