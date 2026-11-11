मध्य प्रदेश में बाघों के ठिकानों पर बजेगी शहनाई, बांधवगढ़ बना डेस्टिनेशन वेडिंग का नया ठिकाना

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। बांधवगढ़ का जंगल अब सिर्फ बाघों के दीदार और रोमांचक टाइगर सफारी के लिए ही नहीं, बल्कि सात फेरों का गवाह बनने के लिए भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। शहरों की भीड़भाड़, शोरगुल और पारंपरिक विवाह आयोजनों से हटकर अब लोग बाघों के साम्राज्य से लगे खूबसूरत रिसार्ट में डेस्टिनेशन वेडिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं। नवंबर महीने में रिसार्ट में 12 शादियों की बुकिंग प्राकृतिक सौंदर्य, जंगल के शांत वातावरण और खास मेहमानों के बीच विवाह समारोह आयोजित करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। बांधवगढ़ से लगे राजस्व क्षेत्र के जंगल में करीब 50 छोटे-बड़े रिसार्ट हैं, जहां शादियां हो रही हैं। नवंबर महीने में रिसार्ट में 12 शादियों की बुकिंग हो चुकी है। पिछले साल करीब 50 शादियां हुई थीं।

विवाह की विभिन्न रस्मों की व्यवस्था एक ही परिसर में सीमित मेहमान, खास अंदाज डेस्टिनेशन वेडिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अनावश्यक भीड़ और दिखावे के बजाय परिवार के करीबी सदस्यों और चुनिंदा मेहमानों को ही आमंत्रित किया जाता है। रिसार्ट में ठहरने, भोजन, सजावट और विवाह की विभिन्न रस्मों की व्यवस्था एक ही परिसर में हो जाती है।