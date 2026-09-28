नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। दो साल से जिस मां की तलाश में परिवार की आंखें रास्ता निहार रही थीं, अचानक जब वीडियो कॉल की स्क्रीन पर वही चेहरा सामने आया तो खुशी के आंसुओं ने हर दर्द को बयां कर दिया। मां और परिवार ने जब एक-दूसरे को देखा तो भावनाओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि स्क्रीन के दोनों ओर आंखें नम हो गईं।

महिला के परिवार की तलाश शुरू की गई दीपक वर्मा से परिवार को अपनी बिछड़ी मां की जानकारी मिल सकी। दरअसल, राजस्थान के भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम में रह रही एक महिला ने खुद को उमरिया जिले के ग्राम चंदवार का निवासी बताया था। आश्रम की ओर से चलाए जा रहे “एक प्रयास घर वापसी का अभियान” के तहत संस्थापक रजनीश जैन ने स्थानीय दीपक वर्मा को पूरी जानकारी साझा की,जिसके बाद परिवार से बिछड़ी महिला के परिवार की तलाश शुरू की गई।