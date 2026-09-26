नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। स्वजनों और गांव के लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गांव के लोगों के साथ मिलकर एनएच 43 कटनी-चांडिल मार्ग पर नीलेश यादव की लाश रखकर जाम लगा दिया। आरोपियों को पकड़ने की स्वजन करते रहे मांग स्वजनों ने मांग करते रहे कि नीलेश की हत्या करने वाले लोनी समाज के अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार करें तब वे सड़क से हटेंगे। कई घंटे तक एनएच पर लगे जाम के कारण एनएच पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोग परेशान होते रहे।

मां और भाई ने देखी हत्या घटना को लेकर नीलेश यादव पिता रामनाथ यादव की मां और उसके एक भाई ने यह दावा किया है कि उन्होंने नीलेश की हत्या होते हुए अपनी आंखों से देखी है। स्वजनों का कहना है कि उनके बेटे के साथ दुर्घटना नहीं हुई है बल्कि उसे कार से रौंदकर मारा गया है।

जाम खुलवाने का प्रयास किया लेकिन ग्रामीण नहीं माने घटना स्थल पर पहुंचे एसडीओपी पीएल परस्ते, टीआई मदन सिंह मरावी, एसडीएम सहित कई अधिकारियों ने जाम खुलवाने का काफी प्रयास किया लेकिन वे न तो ग्रामीणों के गुस्से को कम कर सके और न ही जाम खुलवाने में सफल हो पाए। तीन-चार बार कुचला, टैंकरों से नीलेश भिड़ गया स्वजनों का कहना है कि नीलेश घर के सामने सड़क से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था। इसी दौरान वह कार आई जिसमें गांव के ही लोनी समाज के पांच लड़के सवार थे। उन्होंने पीछे से नीलेश को कार की टक्कर मारी और उसे कार से ही ढकेलते हुए आगे की तरफ ले गए। पास में ही दो टैंकर खड़े थे जिससे जाकर नीलेश भिड़ गया।