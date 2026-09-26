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दमोह-जबलपुर स्टेट हाईवे पर गड्ढों ने फिर बिगाड़ा सफर, दो ट्रकों की टक्कर के बाद लगा लंबा जाम

Damoh Jabalpur State Highway: दमोह-जबलपुर स्टेट हाईवे के सिंग्रामपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र से गुजरने वाले हिस्से में सड़क की स्थिति को लेकर वाहन चालक ल...और पढ़ें

By Sunil GautamEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 12:04:26 PM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 12:19:01 PM (IST)
दमोह-जबलपुर स्टेट हाईवे पर गड्ढों ने फिर बिगाड़ा सफर, दो ट्रकों की टक्कर के बाद लगा लंबा जाम
हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक।

HighLights

  1. शनिवार सुबह करीब 5 बजे सतघटिया के जंगल क्षेत्र में दो ट्रकों के आमने-सामने टक्कर हो गई
  2. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए मशीन की मदद ली
  3. दमोह-जबलपुर सड़क की खराब स्थिति के कारण आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। दमोह-जबलपुर स्टेट हाईवे पर सिंग्रामपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सड़क की बदहाली एक बार फिर वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन गई। शनिवार सुबह दानीताल और धबालेन के बीच दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब सात घंटे तक यातायात प्रभावित रहा।

हादसे की सूचना मिलने पर सिंग्रामपुर चौकी प्रभारी विकास सिंह चौहान पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों के सड़क पर फंसे होने के कारण यातायात बहाल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने मशीन की मदद से दोनों ट्रकों को सड़क से हटवाया, जिसके बाद जाम खुल सका और वाहनों की आवाजाही पुनः शुरू कराई गई।


सुबह करीब 5 बजे हुई भिड़ंत

सिंग्रामपुर चौकी प्रभारी विकास सिंह चौहान ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 5 बजे सतघटिया के जंगल क्षेत्र में दो ट्रकों के आमने-सामने भिड़ने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए मशीन की मदद ली गई। काफी प्रयास के बाद हाईवे पर यातायात को सुचारू कराया गया।

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जर्जर सड़क और गड्ढों से बढ़ रहा हादसों का खतरा

दमोह-जबलपुर स्टेट हाईवे के सिंग्रामपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र से गुजरने वाले हिस्से में सड़क की स्थिति को लेकर वाहन चालक लंबे समय से परेशानी जता रहे हैं। सड़क पर जगह-जगह बड़े और गहरे गड्ढे बने हुए हैं। बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना वाहन चालकों के लिए मुश्किल हो जाता है।

स्थानीय लोगों और नियमित वाहन चालकों का कहना है कि सड़क की खराब स्थिति के कारण आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। खासकर रात और बारिश के समय स्थिति और अधिक जोखिम भरी हो जाती है। वाहन चालक गड्ढों से बचने के लिए अचानक दिशा बदलते हैं, जिससे आमने-सामने से आने वाले वाहनों के बीच टक्कर का खतरा बढ़ जाता है।

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सात घंटे तक परेशान रहे राहगीर

दो ट्रकों की भिड़ंत के बाद हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई। दोनों ओर ट्रक, बस और अन्य छोटे-बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में फंसे यात्रियों और वाहन चालकों को घंटों इंतजार करना पड़ा। पुलिस द्वारा लगातार प्रयास करने के बाद यातायात व्यवस्था बहाल हो सकी।

स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से हाईवे के जर्जर हिस्से की मरम्मत कराने और गड्ढों को भरने की मांग की है, ताकि बारिश के मौसम में इस मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं और लंबे जाम की समस्या से राहत मिल सके।

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