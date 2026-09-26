दमोह-जबलपुर स्टेट हाईवे पर गड्ढों ने फिर बिगाड़ा सफर, दो ट्रकों की टक्कर के बाद लगा लंबा जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। दमोह-जबलपुर स्टेट हाईवे पर सिंग्रामपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सड़क की बदहाली एक बार फिर वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन गई। शनिवार सुबह दानीताल और धबालेन के बीच दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब सात घंटे तक यातायात प्रभावित रहा।

हादसे की सूचना मिलने पर सिंग्रामपुर चौकी प्रभारी विकास सिंह चौहान पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों के सड़क पर फंसे होने के कारण यातायात बहाल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने मशीन की मदद से दोनों ट्रकों को सड़क से हटवाया, जिसके बाद जाम खुल सका और वाहनों की आवाजाही पुनः शुरू कराई गई।