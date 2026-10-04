विदिशा में 10 हजार डायबिटीज मरीज चिन्हित, दोगुने अब भी बीमारी से अनजान, कम नींद और देर रात जागना बड़ा कारण

नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। विदिशा जिले में ही करीब 8 से 10 हजार लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और अपनी बीमारी से परिचित हैं, लेकिन इससे करीब दोगुने लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें शरीर में बढ़ रही शुगर की जानकारी ही नहीं है। यही वजह है कि डॉक्टर नियमित जांच को जरूरी बता रहे हैं। शनिवार से सांची रोड स्थित मगधम रिजॉर्ट में शुरू हुए रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया (आरएसएसडीआई) मध्य प्रदेश चैप्टर के 11वें दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में प्रदेशभर से आए विशेषज्ञों ने डायबिटीज के बढ़ते खतरे, बदलती जीवनशैली और आधुनिक उपचार पर मंथन किया।

सम्मेलन में करीब 70 शोध प्रस्तुत किए गए।इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। उन्होंने ‘मधुमेह मित्र’ पुस्तक का विमोचन किया और विशेषज्ञ डॉक्टरों को सम्मानित किया। उन्होंने स्वास्थ्य को सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए लोगों से अपनी सेहत के प्रति सजग रहने की अपील की। वे करीब एक घंटे तक कार्यक्रम में रहे और डॉक्टरों से चर्चा की।

सम्मेलन में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. प्रदीप गुप्ता ने जीवनशैली से जुड़े जोखिमों पर चर्चा करते हुए बताया कि युवाओं में कम नींद लेना और देर रात तक जागने की आदत डायबिटीज के प्रमुख जोखिमों में शामिल हो रही है। व्यस्त जीवनशैली के बीच रोज कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना जरूरी है। भोजन में हरी सब्जियां, सलाद और दालों को नियमित रूप से शामिल करने पर भी जोर दिया गया। चिन्हित मरीजों की संख्या हुई दोगुना डॉ. गुप्ता ने बताया कि विदिशा में करीब 8 से 10 हजार ऐसे मरीज हैं, जिन्हें अपनी डायबिटीज की जानकारी है। अनुमान है कि इससे लगभग दोगुने लोग ऐसे हैं, जिन्हें बीमारी होने का पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि समय पर जांच होने से बीमारी की पहचान और नियंत्रण दोनों संभव हैं। उनका कहना था कि 2001 की तुलना में आज पहचाने गए मरीजों की संख्या ही दोगुनी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में जांच की सुविधा मुफ्त उपलब्ध है। एक उम्र के बाद सामान्य लोगों को भी शुगर की जांच कराते रहना चाहिए।