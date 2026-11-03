1100 साल पुराने जर्जर माला देवी मंदिर को मिलेगा नया जीवन, हर पत्थर की होगी पहचान

नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। ग्यारसपुर की ऐतिहासिक पहचान माने जाने वाले करीब 1100 साल पुराने माला देवी मंदिर को सहेजने की कवायद शुरू हो गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने मंदिर के संरक्षण और पुनर्निर्माण की योजना पर काम शुरू किया है। इसके तहत मंदिर में लगे पत्थरों की नंबरिंग की जा रही है।

प्रत्येक पत्थर को अलग पहचान देने के साथ उसकी मौजूदा स्थिति और स्थान का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, ताकि मंदिर को दोबारा स्थापित करते समय उसकी मूल संरचना से छेड़छाड़ न हो। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस काम में केवल पत्थरों को चिह्नित करना ही पर्याप्त नहीं होगा।