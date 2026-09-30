'7 माह के गर्भ के समापन को HC की मंजूरी': सगे भाई का शिकार हुई 13 वर्षीय किशोरी, विदिशा मेडिकल कॉलेज में होगा गर्भपात

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने अपने सगे भाई के दुराचार के चलते करीब सात माह की गर्भवती हुई एक 13 वर्षीय किशोरी को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के की एकलपीठ ने विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में गर्भपात की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सीडब्ल्यूसी ने की जांच बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) विदिशा की रिपोर्ट के अनुसार 13 वर्ष 2 माह की किशोरी के साथ वर्ष 2026 की शुरुआत में दुष्कर्म हुआ था। घटना के बाद वह गर्भवती हो गई, लेकिन गर्भ का पता देरी से चलने के कारण गर्भ की अवधि 28 सप्ताह 2 दिन हो गई।

24 सप्ताह की निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण गर्भसमापन की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। न्यायालय के निर्देश पर 28 सितंबर को मेडिकल बोर्ड गठित कर पीड़िता की जांच कराई गई। मेडिकल फिट होने पर कोर्ट का आदेश बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पीड़िता मध्यम स्तर के आयरन-डेफिशिएंसी एनीमिया से पीड़ित है, लेकिन गर्भसमापन की प्रक्रिया के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट है। न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड की राय और नाबालिग के भविष्य को ध्यान में रखते हुए गर्भसमापन की अनुमति दी।