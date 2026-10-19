विदिशा में जर्जर सड़क से मिलेगी मुक्ति... ₹34 करोड़ से संवरेगी 14 किमी लंबी पिपलधार-गुरोद सड़क

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नटेरन-पिपलधार क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। पिपलधार चौराहे से गुरोद होते हुए नया गोला चौराहे तक की करीब 14 किलोमीटर लंबी सड़क का अब कायाकल्प होने जा रहा है।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की देखरेख में करीब 34 करोड़ रुपये की लागत से इस सड़क का उन्नयन और निर्माण कार्य कराया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक सूर्यप्रकाश मीणा ने विधिवत भूमिपूजन कर इस महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। जर्जर सड़क और गड्ढों से दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को मिलेगी राहत उल्लेखनीय है कि इस मार्ग का निर्माण लगभग 15 साल पहले हुआ था। इसके बाद से हर साल केवल मरम्मत और पेंचवर्क के भरोसे ही सड़क को चलाया जा रहा था। समय के साथ यह मार्ग पूरी तरह से बदहाल हो चुका था और जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए थे।

इस वजह से पमारिया, नरखेड़ा, नागौर, रायपुर, इमलिया और सतीशी जैसे दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को गंतव्य तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब दो-लेन की शानदार सड़क बनने से लोगों को गड्ढों से निजात मिलेगी और दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। बारिश में बासौदा, विदिशा और भोपाल आवागमन होगा सुगम यह सड़क केवल स्थानीय ग्रामीणों की आवाजाही के लिए ही नहीं, बल्कि आपात स्थिति में एक मुख्य वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। बारिश के दिनों में जब कागपुर नदी उफान पर होती है और नदी का पानी मुख्य पुल के ऊपर से बहने लगता है, तब दोपहिया और चारपहिया वाहनों को बासौदा, विदिशा या भोपाल जाने के लिए इसी पिपलधार-गुरोद मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। सड़क की स्थिति खराब होने के कारण चालकों को भारी जोखिम उठाकर गुजरना पड़ता था। नई सड़क बनने से बारिश के मौसम में भी आवागमन सुगम और सुरक्षित रहेगा।