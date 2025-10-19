MP News: वार्ड में सफाई नहीं होने से भाजपा पार्षद नाराज, जनता के साथ अध्यक्ष का मुंह काला करने की दी धमकी

नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। शहर में निर्माण कार्य और सफाई नहीं होने से भाजपा पार्षद ने एक बार फिर से अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वार्ड की जनता भी नाराजगी जताने लगी है। रविवार को वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद चंद्रपाल सिंह दांगी ने इंटरनेट मीडिया पर नाराजगी जताई है। उनका कहना था कि उन्हें आशंका है कि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घट जाए, कहीं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के मुंह काले नहीं हो जाएं। यहां की जनता नगरपालिका को घेराव तक कर सकती है।
बता दें कि वार्ड में निर्माण कार्य नहीं होने से नाराज पार्षद चंद्रपाल पिछले साल अपना इस्तीफा भी सौंप चुके थे, लेकिन बाद में उन्हें वार्ड में काम कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन काम फिर भी नहीं हो पा रहे हैं। नवदुनिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वार्ड में विकास शून्य है। नालियां ठस रही हैं, सफाई व्यवस्था औपचारिक बनकर रह गई है।
कुछ माह पहले उन्होंने चार सफाई कर्मी संविदा पर रखवाए थे, जिससे वार्ड में सफाई होती रहे, लेकिन उन्हें भी वेतन नहीं मिला जिसके चलते वह भी काम छोड़कर भाग गए। उन्हें तीन माह तक मैं स्वयं थोड़ी बहुत राशि देकर काम कराता रहा, लेकिन आखिर कब तक अपनी जेब से रुपये खर्च करके सफाई कराऊं।
उन्होंने बताया कि जिन नियमित कर्मचारियों की सफाई के लिए ड्यूटी लगाई गई है वह नियमित और पूरे नहीं आते। दीपोत्सव के मौके पर भी जगह-जगह कचरे के ढ़ेर लगे है। वार्ड में पहले की अपेक्षा अब नए कचरा घर बन गए हैं। अधिकारी और जनप्रतिनिधि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।