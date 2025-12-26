रेलवे ट्रैक पर मिला CISF जवान का शव, भोपाल बटालियन में थे तैनात

नईदुनिया प्रतिनिधि, गंज बासौदा: गंज बासौदा में रेलवे डाउन ट्रैक पर एक दर्दनाक हादसे में हिमाचल प्रदेश निवासी सीआईएसएफ जवान की मौत हो गई। घटना मंगलवार रात की है, जब खंभा नंबर 931/25 के पास भडेरू रेलवे फाटक के समीप डाउन ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक पंचनामा कार्रवाई की।
शव को शव वाहन के माध्यम से शासकीय राजीव गांधी जनचिकित्सालय ले जाया गया। सिटी थाना प्रभारी संजय वेदिया के अनुसार मृतक के पास से एक मोबाइल फोन मिला, जिसके आधार पर उसकी पहचान मनोज सरदाना के रूप में हुई। वह भोपाल बटालियन CISF में ASI पद पर पदस्थ था।
बुधवार को डीएसपी एवं सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गंजबासौदा पहुंची और शव को अपने साथ गंतव्य के लिए रवाना किया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।
