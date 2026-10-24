गुटखा ने ले ली जान! थूकने के लिए बालकनी से निकाला मुंह, 11 KV हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आने से बुजुर्ग की मौत

नवदुनिया न्यूज, गंजबासौदा। नगर के वार्ड 6 स्थित गायत्री नगर में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में 65 वर्षीय बुजुर्ग की 11 केवी हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है, वहीं बिजली कंपनी की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रहवासियों में नाराजगी देखी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घरों के नजदीक से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को हटाने के लिए कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया।

जानकारी के अनुसार, गायत्री नगर में रहने वाले प्रभु लाल गुप्ता शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे अपने मकान की तीसरी मंजिल के छज्जे पर खड़े थे। इसी दौरान वे मकान के पास से गुजर रही 11 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों के अनुसार, गुटका थूकते समय वे बिजली के तारों के संपर्क में आ गए, जिससे उनका शरीर बुरी तरह झुलस गया।