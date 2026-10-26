18 सालों में पहली बार बेतवा नदी में ऐसा सूखा, हलाली डैम से पानी न छोड़ने पर गंदे जल में डुबकी लगाने को मजबूर श्रद्धालु

नवदुनिया प्रतिनिधि,विदिशा। कलयुगी गंगा मां बेतवा में पानी बुरी तरह से प्रदूषित हो गया है। अभी तक बेतवा में हलाली से पानी भी नहीं आ सका। जबकि आज 26 अक्टूबर से कार्तिक स्नान शुरू हो जाएंगे जिसमें सैंकड़ों की संख्या में श्रद्धालु महिलाएं सूर्योदय के पहले बेतवा में स्नान करने पहुंचती हैं। इस साल यदि हलाली से पानी नहीं छोड़ा गया तो उन्हें गंदे और प्रदूषित पानी में ही स्नान करना पड़ेगा। साल 2009 में ऐसी स्थिति बनी थी जब बेतवा पूरी तरह से सूख गई थी। 18 साल बाद फिर ऐसा समय आया है कि बेतवा नदी का पानी कम हो चुका।

बता दें कि सनातन धर्म में कार्तिक स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पंडित संजय पुरोहित ने बताया कि कथा के मुताबिक कार्तिक स्नान करना तो दूर स्नान करने वाले श्रद्धालु के दर्शन कर लेने मात्र से पापों का नाश होने की बात कही गई है। एक हजार बार गंगा स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह एक माह तक कार्तिक स्नान करने से मिल जाता है।