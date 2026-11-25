नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। सिरोंज-लटेरी मार्ग पर बुधवार सुबह करीब चार बजे एक तेंदुए का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल से डॉग स्क्वायड टीम भी बुलाई गई। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की, लेकिन शुरुआती जांच में शिकार किए जाने के संकेत नहीं मिले हैं। तेंदुए की मौत कैसे हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा।

15 दिनों से दो शावकों के साथ विचरण कर रही थी मादा तेंदुआ वन विभाग के अनुसार ग्राम तोरई, बाघरोद और पाठन के बीच स्थित प्लांटेशन में पिछले करीब 15 दिनों से एक मादा तेंदुआ अपने दो शावकों के साथ विचरण कर रही थी। आसपास के लोगों ने भी इस दौरान तेंदुए को कई बार देखा था। बुधवार सुबह इसी क्षेत्र में तेंदुए का शव मिलने की सूचना मिली।