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विदिशा में शर्मनाक वारदात... भाई ने बहन से किया दुष्कर्म, शर्मिंदगी में पिता ने दी जान

जिले के करारिया थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बेटे द्वारा अपनी ही बहन से दुष्कर्म किए जाने के बाद लोक-लाज और शर्मिंदगी में पिता ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।

By Mithilesh MishraEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 06:03:02 PM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 06:03:02 PM (IST)
विदिशा में शर्मनाक वारदात... भाई ने बहन से किया दुष्कर्म, शर्मिंदगी में पिता ने दी जान
विदिशा में भाई ने बहन से किया दुष्कर्म

HighLights

  1. भाई ने बहन से किया दुष्कर्म, पीड़िता के गर्भवती होने पर खुलासा
  2. आरोपित भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा
  3. शर्मिंदगी में पिता ने खाया जहर, इलाज के दौरान हुई मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। जिले के करारिया थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बेटे द्वारा अपनी ही बहन से दुष्कर्म किए जाने के बाद लोक-लाज और शर्मिंदगी में पिता ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार की रात उपचार के दौरान पिता ने दम तोड़ दिया।

गर्भवती होने पर खुला था मामले का राज, आरोपित भाई गया जेल

करारिया थाना अंतर्गत पिछले दिनों एक भाई द्वारा अपनी ही बहन के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस शर्मनाक घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता गर्भवती हो गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपित भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।


पीड़िता ने दिया बच्ची को जन्म, पिता ने उठाया आत्मघाती कदम

इधर, पिछले दिनों दुष्कर्म पीड़ित बहन ने एक बच्ची को जन्म दिया था, हालांकि जन्म के बाद बच्ची की मौत हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम और पारिवारिक शर्मिंदगी से आहत होकर पिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। उन्हें गंभीर हालत में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार की रात इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

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