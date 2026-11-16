विदिशा में बीयर पिलाकर नाबालिग से दुष्कर्म, 48 घंटे बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी, जांच के लिए बनी SIT

नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। शहर के मुखर्जी नगर स्थित मेडिकल कॉलेज के एक छात्र के फ्लैट में 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने करीब 48 घंटे बाद आरोपित विशाल किरार को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि युवक ने उसे बीयर पिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी गठित की है।

ब्लीडिंग होने पर अस्पताल लाई गई थी किशोरी

घटना शनिवार शाम उस समय सामने आई थी, जब किशोरी को प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया था। उसे दो युवक अस्पताल छोड़कर गए थे, जिनमें मेडिकल कॉलेज का एक छात्र भी शामिल था।

किशोरी की गंभीर हालत की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पूछताछ शुरू की थी, लेकिन शुरुआती स्तर पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में देरी को लेकर सवाल उठने लगे।

मानवाधिकार आयोग सदस्य ने उठाए सवाल

मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। इसके बाद पुलिस ने जांच में तेजी लाई। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब तीन बजे आरोपित विशाल किरार के खिलाफ बीएनएस की धारा 123, 64(1) और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में मेडिकल कालेज के छात्र की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। जिसके चलते एक ही आरोपित पर प्रकरण दर्ज किया गया है।