विदिशा में SIR के काम में लगी नायब तहसीलदार की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत, आत्महत्या की आशंका; जांच में जुटी पुलिस

नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। विदिशा में पदस्थ नायब तहसीलदार (Vidisha Naib Tehsildar Death) की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। 24 वर्षीय कविता कड़ेले मंगलवार सुबह करीब 11 बजे राजस्व आवास परिसर घायल हालत में मिलीं। आशंका है कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग की छत से छलांग लगाई है।

मौके पर पहुंचे लोग आनन-फानन में उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। लेकिन डॉक्टरों में उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। वहीं इस घटना ने जिले के प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मचा दिया है। जिला कलेक्टर समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।