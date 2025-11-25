विदिशा में SIR के काम में लगी नायब तहसीलदार की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत, आत्महत्या की आशंका; जांच में जुटी पुलिस

नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। विदिशा में पदस्थ नायब तहसीलदार (Vidisha Naib Tehsildar Death) की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। 24 वर्षीय कविता कड़ेले मंगलवार सुबह करीब 11 बजे राजस्व आवास परिसर घायल हालत में मिलीं। आशंका है कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग की छत से छलांग लगाई है।
मौके पर पहुंचे लोग आनन-फानन में उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। लेकिन डॉक्टरों में उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। वहीं इस घटना ने जिले के प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मचा दिया है। जिला कलेक्टर समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।
जानकारी के अनुसार नायब तहसीलदार इंदौर की रहने वाली थी और छह माह पहले ही विदिशा जिले के खामखेड़ा वृत्त में पदस्थ हुई थीं। बताया जा रहा है कि वे एसआईआर के काम में लगी हुई थीं, सोमवार को दिनभर वे अएसआईआर के काम में जुटी थी। मगंलवार सुबह यह घटना हुई है।
जानकारी के अनुसार, मृतका सोमवार को दिनभर वे अपने क्षेत्र में गणना पत्रक फॉर्म जमा करने को लेकर भ्रमण कर रही थी। रात करीब 9 बजे तक कलेक्टर की वीसी में भी शामिल रहीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर एंगल से इसकी जांचकर रही है। मौत का कारण अबतक स्पष्ट नहीं हो पाया है।