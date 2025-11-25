मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    विदिशा में SIR के काम में लगी नायब तहसीलदार की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत, आत्महत्या की आशंका; जांच में जुटी पुलिस

    Vidisha Naib Tehsildar Death: विदिशा में मंगलवार सुबह एक महिला नायाब तहसीलदार की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। यह घटना हादसा है या अत्महत्या पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। महिला नायाब तहसीलदार जिले में SIR के काम में लगी हुई थी।

    By Ashish Yadav
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 04:54:48 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 04:56:41 PM (IST)
    विदिशा में SIR के काम में लगी नायब तहसीलदार की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत, आत्महत्या की आशंका; जांच में जुटी पुलिस
    तीसरी मंजिल से गिरकर नायाब तहसीलदार की मौत

    नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। विदिशा में पदस्थ नायब तहसीलदार (Vidisha Naib Tehsildar Death) की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। 24 वर्षीय कविता कड़ेले मंगलवार सुबह करीब 11 बजे राजस्व आवास परिसर घायल हालत में मिलीं। आशंका है कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग की छत से छलांग लगाई है।

    मौके पर पहुंचे लोग आनन-फानन में उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। लेकिन डॉक्टरों में उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। वहीं इस घटना ने जिले के प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मचा दिया है। जिला कलेक्टर समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।


    जानकारी के अनुसार नायब तहसीलदार इंदौर की रहने वाली थी और छह माह पहले ही विदिशा जिले के खामखेड़ा वृत्त में पदस्थ हुई थीं। बताया जा रहा है कि वे एसआईआर के काम में लगी हुई थीं, सोमवार को दिनभर वे अएसआईआर के काम में जुटी थी। मगंलवार सुबह यह घटना हुई है।

    यह भी पढ़ें- MP में SIR के काम में लगी बीएलओ की बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत; एक अन्य को हुआ ब्रेन हेमरेज

    मौत के कारण का पता लगा रही पुलिस

    जानकारी के अनुसार, मृतका सोमवार को दिनभर वे अपने क्षेत्र में गणना पत्रक फॉर्म जमा करने को लेकर भ्रमण कर रही थी। रात करीब 9 बजे तक कलेक्टर की वीसी में भी शामिल रहीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर एंगल से इसकी जांचकर रही है। मौत का कारण अबतक स्पष्ट नहीं हो पाया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.