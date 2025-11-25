MP में SIR के काम में लगी बीएलओ की बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत; एक अन्य को हुआ ब्रेन हेमरेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में जुटी एक महिला बीएलओ की सोमवार देर रात मौत हो गई। मृतका अनिता नागेश्वर 13 नवंबर से गोंदिया के निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थीं। सोमवार रात हालत बिगड़ने पर उन्हें नागपुर रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई।

बताया गया कि वह पीलिया और टायफाइड से पीड़ित थीं। बालाघाट विधानसभा अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक-10 बोट्टा की बीएलओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनिता नागेश्वर (50) को पीलिया और टायफाइड होने के कारण उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। सेहत को देखते हुए अनिता की पुत्री ने अपनी मां के अवकाश का आवेदन दिया था, जिसे स्वीकृत कर लिया गया था।

15 नवंबर से बीएलओ का कार्य सहायक बीएलओ शिक्षक अमृतलाल पारधी को सौंपा गया। बीएलओ के कार्य में सहायता के लिए 18 नवंबर से शिक्षक धनराज भलावी भी लगे हुए हैं। लीवर में संक्रमण के चलते अनिता को बेहतर उपचार के लिए गोंदिया से नागपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार, पीलिया और टायफाइड होने के बाद भी अनिता ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कई दिनों तक उपचार नहीं कराया। 13 नवंबर को अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें तुरंत गोंदिया रेफर किया गया। अनिता को किसी जहरीले कीड़े द्वारा काटने की बात भी सामने आई है। अनिता के पूरे शरीर में इंफेक्शन फैल गया था और लीवर खराब हो चुका था। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।