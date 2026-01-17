विदिशा को बड़ी सौगात, नितिन गडकरी करेंगे 4400 करोड़ रुपए के लोकार्पण-शिलान्यास

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज विदिशा पहुंच गए हैं। वे यहां 4400 करोड़ रुपये की लागत से तैयार और प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे।

मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे।

गडकरी दोपहर एक बजे हेलीकाप्टर से विदिशा पहुंचे और बड़ा बाजार से पुरानी कृषि उपज मंडी तक रोड शो करेंगे। इसके बाद मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में करीब 181 किलोमीटर लंबाई की आठ महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया जाएगा।