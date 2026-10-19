विदिशा में पुलिस शस्त्रागार में 1944 में बनी 303 ली-एनफील्ड राइफल से लेकर आधुनिक लॉन्चर तक

नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक विजयादशमी पर्व पर आज पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन होगा। पुलिस के शस्त्रागार में मौजूद अलग-अलग श्रेणी के हथियारों का पूजन कर शक्ति, साहस और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश दिया जाएगा।

इनमें देश को आजादी मिलने से पहले की 1944 में बनी 303 ली-एनफील्ड राइफल के अलावा भीड़ नियंत्रण में उपयोग होने वाली 38 एमएम गैस गन से लेकर 5.56 एमएम इंसास राइफल, 7.62 एमएम एसएलआर राइफल और 9 एमएम पिस्टल जैसे हथियार शामिल हैं।