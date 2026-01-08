मेरी खबरें
    बुधवार को पुलिस पंचायत में एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर चल रही 90 वर्षीय वृद्धा ने शिकायत की है कि उसके चार बे ...और पढ़ें

    By Rajendra SharmaEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 08:22:06 AM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 08:22:06 AM (IST)
    विदिशा में 90 वर्षीय मां को रखने के लिए बेटों ने किया बंटवारा, फिर भी नहीं रख रहे, पंचायत में सुलझा मामला
    पंचायत में सुलझा मां को रखने का मामला

    नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। बुधवार को पुलिस पंचायत में एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर चल रही 90 वर्षीय वृद्धा ने शिकायत की है कि उसके चार बेटे हैं, लेकिन उन्हें रखने कोई तैयार नहीं है। जबकि मां ने सभी बेटों को अपनी जमा पूंजी से पांच-पांच लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई थी।

    मां को रखने के लिए तैयार नहीं

    पारिवारिक विवाद बढ़ने पर चारों ने उन्हें एक-एक माह रखने का तय किया, लेकिन मां का आरोप है कि एक माह पूरा होने के बाद अब दूसरा बेटा रखने को तैयार नहीं है।

    पुलिस पंचायत ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आदेश दिया है कि एक बेटा उन्हें स्थाई रूप से रखेगा और तीनों बेटे उन्हें हर माह एक-एक हजार रुपये की राशि खर्च के लिए उपलब्ध कराएंगे।

    टीजन पुलिस पंचायत

    बता दें कि सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत में हर बुधवार को चार से पांच तक मामलों की सुनवाई की जाती है इसी प्रकार एक अन्य मामले में दो सीनियर सिटीजन मित्रों द्वारा संयुक्त रूप से खेती करने हेतु भूमि किराए पर लेकर निवेश किया गया था, लेकिन उत्पादन कम होने से उन्हें नुकसान हुआ और दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया।


    पुलिस पंचायत द्वारा विस्तृत समझाइश एवं लेन-देन के हिसाब के बाद दोनों पक्षों की सहमति से अंतिम निराकरण किया गया। तय हुआ कि शेष राशि का भुगतान आगामी दो माह में कर दिया जाएगा। दोनों पक्ष विवाद समाप्त होने से संतुष्ट हुए।

