मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    गजब की चोरी! विदिशा में चोर उखाड़ ले गए 8 लाख के स्पीड ब्रेकर, नगर पालिका को खबर तक नहीं

    MP News: मध्य प्रदेश के विदिशा में सड़क पर लगे स्पीड ब्रेकर चोरी हो जाने की घटना सामने आई है। बीते करीब चार महीनों में छह से अधिक स्थानों से एल्यूमिनि ...और पढ़ें

    By Ajay JainEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 09:59:04 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 09:59:04 PM (IST)
    गजब की चोरी! विदिशा में चोर उखाड़ ले गए 8 लाख के स्पीड ब्रेकर, नगर पालिका को खबर तक नहीं
    विदिशा में चोर उखाड़ ले गए 8 लाख के स्पीड ब्रेकर

    HighLights

    1. सड़कों से स्पीड ब्रेकर उखाड़ ले गए चोर
    2. आठ लाख की लागत पर उठ रहे सवाल
    3. पार्षद की शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा में सड़क पर लगे स्पीड ब्रेकर चोरी हो जाने की घटना सामने आई है। बीते करीब चार महीनों में छह से अधिक स्थानों से एल्यूमिनियम से बने स्पीड ब्रेकर चोर उखाड़ ले गए। नगर पालिका इस पूरे मामले से अनजान बनी रही। नगर पालिका ने करीब एक वर्ष पहले तेज गति पर नियंत्रण और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से शहर के प्रमुख मार्गों- चौराहों पर स्पीड ब्रेकर लगवाए थे। इन पर करीब आठ लाख रुपये खर्च किए गए थे।

    कुछ ही महीनों बाद एल्यूमिनियम पट्टी से बने ये स्पीड ब्रेकर गायब हो गए। पिछले दिनों पार्षद आयुषी अग्रवाल ने सर्किट हाउस के सामने, दुर्गा नगर चौराहा, एसएटीआइ कालेज के सामने और जिला न्यायालय भवन के सामने लगे स्पीड ब्रेकर चोरी होने की शिकायत नगर पालिका से की थी। शिकायत के बावजूद नगर पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं की। एफआईआर पर भी सवाल उठने लगे हैं।


    यह भी पढ़ें- इंदौर में 'खूनी' डोर का तांडव, चाइनीज मांझा से व्यापारी की गर्दन कटी, पुलिस बोली- हमें तो खबर ही नहीं

    स्पीड ब्रेकरों पर खर्च हुए आठ लाख रुपये

    मुख्य नगर पालिका अधिकारी दुर्गेश सिंह ठाकुर का कहना है कि स्पीड ब्रेकरों पर करीब आठ लाख रुपये खर्च हुए थे। चोरी की जानकारी मिलते ही संबंधित थाने में एफआइआर दर्ज करवाई गई है। वहीं, सिविल लाइन थाना प्रभारी आरके मिश्रा और कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज का कहना है कि उनके थानों में स्पीड ब्रेकर चोरी की कोई एफआइआर दर्ज नहीं कराई गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.