पराली जलाने में पंजाब को भी पीछे छोड़ने वाले विदिशा में फिर सुलगने लगे खेत, 2 किसानों पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा: राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों से पराली ( नरवाई) जलाने से पर्यावरण और खेती को हो रहे नुकसान को बताने के लिए गांव – गांव अभियान चला रही हैं। किसान भी इसके खतरे को जानने और समझने लगे है। बावजूद इसके वे मामूली खर्च बचाने के लिए खेतों में फसल के अवशेष मशीनों से हटाने की बजाय आग लगाने से बाज नहीं आ रहे है।

पराली जलाने के मामले में पंजाब के जिलों को भी पीछे छोड़ा प्रदेश ही नहीं पूरे देश में शरबती गेहूं के लिए पहचाने जाने वाले विदिशा जिले में पराली जलाने के मामले में पंजाब के जिलों को भी पूछे छोड़ दिया है। पिछले साल विदिशा जिला पराली जलाने के मामले में देश में पहले स्थान पर था। इस साल फिर खरीफ सीजन की फसल कटते ही पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के आईसीएआर की सोमवार तक की रिपोर्ट देखे तो पूरे प्रदेश में 521 स्थानों पर पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हुई है। इसमें विदिशा की 14 घटनाएं शामिल है।