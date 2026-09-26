विदिशा: चप्पल जोड़ते समय आंख में गिरा फेविक्विक; महिला की पलकें चिपकीं, डॉक्टरों ने बचाई रोशनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। चप्पल जोड़ने के लिए खरीदी गई पांच रुपये की फेविक्विक की ट्यूब 26 वर्षीय आरती रैकवार के लिए मुसीबत बन गई। ट्यूब खोलते समय अचानक फेविक्विक उछलकर उनकी आंख में जा गिरा। कुछ ही देर में आंख की पलकें आपस में चिपक गईं और तेज जलन होने लगी।

घबराए पति राजकुमार उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जानकारी के अनुसार आरती गंजबासौदा की रहने वाली हैं। वह पति के साथ विदिशा के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए आ रही थीं। रास्ते में चप्पल टूटने पर उन्होंने उसे ठीक करने के लिए फेविक्विक खरीदी। ट्यूब खोलते समय अचानक दबाव बनने से गोंद आंख में चला गया। इससे आंख खोलना मुश्किल हो गया।