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विदिशा में नशीली दवाओं से युवक की मौत, भोपाल के 3 मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार

नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के मामले में विदिशा पुलिस ने भोपाल के तीन मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किया है।

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 10:58:29 PM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 10:58:29 PM (IST)
विदिशा में नशीली दवाओं से युवक की मौत, भोपाल के 3 मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार
भोपाल के 3 मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार

HighLights

  1. भोपाल के 3 मेडिकल स्टोर संचालक विदिशा पुलिस द्वारा गिरफ्तार
  2. युवक की मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज
  3. बिना पर्चे 5 गुना अधिक दाम पर बेच रहे थे नशीली दवाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के मामले में विदिशा पुलिस ने भोपाल के तीन मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किया है। आरोपित बिना डॉक्टर के पर्चे के एविल इंजेक्शन और अल्प्राजोलम बेच रहे थे। शुक्रवार को तीनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

स्मैक न मिलने पर एविल और अल्प्राजोलम मिलाकर कर रहा था नशा

यह मामला शहर के श्रद्धानंद पथ निवासी 26 वर्षीय आदर्श मालवीय की 25 सितंबर को हुई मौत से संबंधित है। थाना प्रभारी आनंद राज के मुताबिक, आदर्श नशे का आदी था। विदिशा में स्मैक उपलब्ध नहीं होने पर वह एविल इंजेक्शन में अल्प्राजोलम मिलाकर नशा कर रहा था। यह दवाएं वह भोपाल के ग्लोबल मेडिकल स्टोर और इंडियन मेडिकल स्टोर से खरीदता था।


पांच गुना अधिक कीमत पर बेचते थे दवाएं, 230 ML एविल इंजेक्शन जब्त

पुलिस ने मामले में मेडिकल स्टोर के संचालकों फराज अहमद (29), सोहेल रहीम (30) और साजिद खान (50) को गिरफ्तार कर 230 एमएल एविल इंजेक्शन भी जब्त किया है। इन पर ग्राहकों से पांच गुना अधिक कीमत वसूलने का भी आरोप है। विदिशा के काछी कुआं मोहल्ले में पिछले महीने गोलू रैकवार की मौत के बाद भी पुलिस ने चार आरोपितों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया था।

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