विदिशा में नशीली दवाओं से युवक की मौत, भोपाल के 3 मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के मामले में विदिशा पुलिस ने भोपाल के तीन मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किया है। आरोपित बिना डॉक्टर के पर्चे के एविल इंजेक्शन और अल्प्राजोलम बेच रहे थे। शुक्रवार को तीनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

स्मैक न मिलने पर एविल और अल्प्राजोलम मिलाकर कर रहा था नशा यह मामला शहर के श्रद्धानंद पथ निवासी 26 वर्षीय आदर्श मालवीय की 25 सितंबर को हुई मौत से संबंधित है। थाना प्रभारी आनंद राज के मुताबिक, आदर्श नशे का आदी था। विदिशा में स्मैक उपलब्ध नहीं होने पर वह एविल इंजेक्शन में अल्प्राजोलम मिलाकर नशा कर रहा था। यह दवाएं वह भोपाल के ग्लोबल मेडिकल स्टोर और इंडियन मेडिकल स्टोर से खरीदता था।